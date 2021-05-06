16:01 | 6.05.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

На Тернопільщині оголошено надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу

tata 0 Views Прокоментуй!

У зв’язку з  настанням посушливої, жаркої погоди протягом тижня на території області встановлюється надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян бути уважними при поводжені з вогнем, оскільки висока температура повітря та поривчастий вітер може призвести до самозагорання лісосмуг, полів, присадибних ділянок.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу;
  • розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
  • заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
  • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *