На Тернопільщині оголошено надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу

У зв’язку з настанням посушливої, жаркої погоди протягом тижня на території області встановлюється надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.



Рятувальники закликають громадян бути уважними при поводжені з вогнем, оскільки висока температура повітря та поривчастий вітер може призвести до самозагорання лісосмуг, полів, присадибних ділянок.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу;

розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я.