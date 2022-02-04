На Тернопільщині у лікарнях з COVID-19 перебувають 900 осіб

В лікарнях області перебувають 900 людей з коронавірусом. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За її словами, загалом для таких хворих є 2 054 ліжка. Завантаженість ліжок – 48%.

“В стаціонари потрапляють пацієнти віком 60+ і в більшості вони є невакцинованими. В них захворювання протікає важче, вони потребують кисневої підтримки. Спостерігаємо кількість у середньому 5-8 смертей, а восени було 13, 16 чи 20. Більша категорія людей, які померли – це пацієнти 60+, які мають супутню патологію. І коли вони хворіють коронавірусом, то вся ця супутня патологія, яка вже в них є, починає протікати дуже агресивно”, – каже Ярмоленко.

Збільшується захворюваність на КОВІД й серед дітей.

“Найбільше дітей хворіють у Тернопільському та Чортківському районах”.

Також, каже Ольга Ярмоленко, додатково в обласній дитячій лікарні розгорнули 100 ліжок.

“Були діти одноденні і триденні, були місячні діти, які захворіли коронавірусом. Вони отримали коронавірус від своїх батьків”.