На Тернопільщині вітер зірвав дахи і повалив дерева

Комісія з надзвичайних ситуацій підраховує збитки, які завдала негода у Заліщиках. Про це Суспільному повідомив міський голова Іван Дрозд.

За його словами, вчора у місті під час зливи вітер повалив дерева, а також знав покрівлі з будинків.

“Пронісся буревій, який приніс нам багато таких неприємних моментів, двоє обійсть, два помешкання повністю відкриті. Дахи знесло, перенесло через дорогу і кинуло на сусідні будівлі. Знищено два дахи, знищено частково ті дахи на які перекинуло цей верх, який знісся. Також поламано близько сорока дерев в місті. Знято по 10-12 шиферів з приватних і громадських”, – каже Дрозд.

На вулиці Степана Бандери, 27 з житлового трьохповерхового будинку, де проживають 10 людей було знято покрівлю та віднесло на відстань 30 м, на одноповерховий житловий будинок, в якому проживають 6 сімей. Було пошкоджено шиферне покриття на площі 20 метрів квадратних. Про це повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.

Нагадаємо, 20 липня у селі на Тернопільщині негода зруйнувала дорогу та лінію електропередачі.