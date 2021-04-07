Найбагатший голова найбіднішої громади: що відомо про статки голови Мельнице-Подільської громади

Володимир Боднарчук, схоже, не тільки рекордсмен за терміном перебування у владі серед діючих голів Борщівщини, а й сміло може претендувати на звання найбільш високооплачуваного голови.

Судячи з декларації, оприлюдненої 30 березня, за минулий рік Володимир Боднарчук заробив на посаді досить солідну суму – 499 тисяч гривень. Ще 183 заробила дружина селищного голови Наталія Савівна.

У власності селищного голови є одна автівка – “Рено Логан” (2010 року випуску).

Крім того, в декларації Володимира Васильовича є два житлових будинки площею 73,9 та 212,5 кв. м, а також 7 земельних ділянок площею: 11700, 2500, 5500, 500, 1278, 1790 та 2321 кв. м.

До прикладу, голова Збаразької ТГ, яка вдвічі більша за Мельнице-Подільську громаду, Роман Полікровський заробив за минулий рік на 80 тис грн менше свого колеги. А голова значно заможнішої Бучацької громади Віталій Фреяк – 353 тисячі гривень. Менше Володимира Боднарчука заробив і голова Підволочиської ТГ Віталій Дацко – 387 тис грн.

Нагадаємо, що Мельнице-Подільської ТГ є одніє з найбідніших в Тернопільській області за показником доходів на одного мешканця (лишень 231 гривень на особу), що вдвічі менше, ніж у сусідній Іване-Пустенській громаді. За цим уніфікованим показником Мельнице-Подільська територіальна громада посіла передостаннє місце в обласному рейтингу.