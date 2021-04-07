Официальный сайт Джой Казино

Дизайн интернет казино выполнен в футуристической стилистике с угловатыми элементами интерфейса. Поэтому на некоторых страницах сайта красуется гоночный болид, a сервисные службы стараются обслуживать пользователей быстро и качественно. В цветовой палитре площадки преобладают темно-серый и ярко-синий оттенки. Такой цветовой тандем отлично акцентирует внимание посетителей на важнейших деталях оформления.

В шапке главной страницы собраны основные разделы; остальное скрыто за кнопкой-бургером в левом верхнем углу экрана. B целом, структура площадки довольно типична для большинства современных казино: баннер с рекламой, затем лобби с развлечениями, a внизу – список провайдеров, верификация лицензии и прочая вспомогательная информация.Мобильная версия сайта для игры на деньги и бесплатно

Мобильная версия

Многие люди не могут прожить и дня без своего смартфона. И дело вовсе не в потребности с кем-либо поговорить, ведь мобильный телефон уже давно перестал быть просто средством для связи. Теперь компактные гаджеты — это мультизадачные помощники, функциональные возможности которых растут с каждым годом. Разумеется, одна из задач, которая этим аксессуарам по силам — игра на деньги в интернет-казино.

Мобильная версия Joy Casino открывается автоматически при входе на сайт через браузер устройства с тачскрином. Адаптация игрового клуба для смартфонов и планшетов поддерживается всеми существующими операционными системами (Android, Apple IOS, Windows), a также не требует от пользователей установки стороннего ПО. При этом, весь функционал десктопной версии для компьютеров и ноутбуков остается неизменным:

тестовые режимы без авторизации;

регистрация аккаунта / управление профилем;

депозиты / вывод выигрышей;

ставки реальными деньгами;

бонусная программа;

связь с саппортом.

Виды игр в Joy Casino

На сайте присутствуеют:

Игровые автоматы

Рулетка

Блэкджек

Баккара

Видео покер

Скретч игры

Лотереи

Живое казино

Вниманию пользователей предлагается внушительная коллекция развлечений. B общей сложности в портфолио находится около 3500 тайтлов от именитых поставщиков софта (NetEnt, Pragmatic Play, Playson, Play’N Go и более 40 других). Каталог пестрит видео слотами, однако и другим жанрам также нашлось немало места.

Любители спортивных ставок приглашаются в раздел “Спорт”. В этой вкладке можно делать ставки на все популярные соревнования, начиная от реального футбола и заканчивая виртуальным.

Для комфортной и быстрой навигации в лобби установлена поисковая панель с возможностью сортировки по провайдерам и подбора игры, исходя из определенных параметров (название, жанр, наличие джекпота и т. п.). Кроме того, в каталоге есть несколько системных подборок, которые легко помогут гемблеру определиться с выбором.

Слоты, a также некоторые рулетки и картежные столы доступны в бесплатном режиме без необходимости регистрации на сайте. Демо-версии позволяют беспрепятственно спланировать индивидуальную стратегию ставок и спрогнозировать возможный выигрыш перед внесением депозита.