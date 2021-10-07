Офіційно підтвердили випадок поліомієліту в маленької дитини: на Тернопільщині від хвороби вакцинували 53,4 відсотка малюків

В Україні офіційно підтвердили випадок поліомієліту в маленької дитини.

В Міністерсві охорони здоров’я розповіли, що в Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5 річної дитини з Рівненської області.

Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

“Перші симптоми проявились 1 вересня, вже 3 вересня дитина потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок. Система охорони здоров’я та епідеміологічного нагляду одразу спрацювала за протоколом та міжнародними стандартами: випадок зареєстрували як підозру на поліо — гострий в’ялий параліч та забезпечили необхідне обстеження та спостереження для з’ясування обставин, – йдеться у повідомленні МОЗ. – В області вже працює команда епідеміологів та вірусологів Національного Центру громадського здоров’я МОЗ України, обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вони здійснюються першочергові роботи з реагування на епідзагрозу: пошук контактних осіб, збір та аналізи їхніх біоматеріалів, детальне вивчення обставин справи тощо”.

До слова, на Тернопільщині на сьогоднішній день щеплення від поліомієліту отримали 53,4 відсотка дітей віком до одного року.

Низькі рівні вакцинації в наступних областях України: в Херсонській- 40,7 %, Івано-Франківській — 42,2 %, Закарпатській — 43,1 %, Запорізькій — 46,2 %, Харківській — 46,5 %, в Одеській та Київській областях — 47,5 %. У Чернівецькій та Львівській — по 48,5 %, у Рівненській — 48,9 відсотка.