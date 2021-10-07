На Тернопільщині вшанували пам’ять військовослужбовця Віктора Пунди

У селі Іванівка Підволочиської громади вшанували пам’ять військовослужбовця. Віктор Пунда загинув 7 років тому поблизу Дебальцевого. На могилу воїна прийшли 30 жителів села, пише Суспільне Тернопіль

Біля могили Віктора Пунди на кладовищі в Іванівці зібралися рідні, друзі, учні та педагоги місцевої школи. Леся Бойко розповідає, 8 років навчалася з Віктором Пундою в одному класі:

“Дуже любив читати книжки про історію. Постійно в книжках він був. Ми з ним сиділи за одною партою і багато книжок він мені подарував”.

Мати Віктора Ганна Пунда розповідає, про те, що син був в АТО, дізналася після його загибелі:

“Він мені зовсім нічого не казав. Він казав, що їду в командировку в Полтавську область. Я взнала, що він на війні, як вже прийшли з військкомату і сказали мені, що везуть додому”.

На могилі Віктора Пунди відслужили поминальну панахиду.

“Про Віктора можна сказати тільки найкраще, тому що любив Україну. Перед тим як розпочалася війна, то Віктор дуже переживав за те, що відбувається”, – каже священник Ігор Саламандра.

Після панахиди учні Іванівської школи прочитали вірші, присвячені загиблим у російсько-українській війні.