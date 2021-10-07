Вакцинація на Тернопільщині: чому і які групи людей ігнорують щеплення

Понад 290 тисяч краян вже вакцинувалися від коронавірусу, однак темпи вакцинації на Тернопільщині знижуються. Саме про це говорили фахівці під час круглого столу в тернопільській обласній держадміністрації, пише ІНТБ

До зустрічі у режимі онлайн доєдналися представники міністерства охорони здоров’я, аби разом з нашими медиками обговорити існуючі проблеми через коронавірус в області.

Виконавчий директор ГС «Коаліція за вакцинацію» Тимофій Бадіков зауважив, що на Тернопільщині вакциновано 28% населення. Результат не найгірший, проте фахівці вважають, що це доволі низький показник.

Незважаючи на таку статистику, Тернопільщина є однією із лідерів в країні за вакцинацією медичних працівників.

За словами директорки департаменту охорони здоров’я ОДА Ольги Ярмоленко, найменша кількість вакцинованих саме в північних областях Тернопільщини. Тож говорили і про те як представникам ОТГ і лікарям краще співпрацювати, щоб мотивувати людей захистити організм від ковіду. Особливо це потрібно, аби стимулювати вакцинуватися людей похилого віку і з хронічними недугами, адже вони у зоні ризику.