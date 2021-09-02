П’яний і без документів: на Тернопільщині водій намагався відкупитись хабарем

Кримінальне провадження відкрили проти 30-річного жителя Тернопільщини.

Мешканець Залозецької громади порушив правила дорожнього руху на автомобілі ВАЗ-2104.

Під час зупинки автотранспорту правоохоронці виявили у водія запах алкоголю. Підозри підтвердились після освідування.

Окрім цього порушник керував автомобілем без водійського посвідчення та документів на транспортний засіб.

Щоб уникнути відповідальності, молодик запропонував патрульним хабар – 2 тисячі гривень.

«Правоохоронці попередили водія про кримінальну відповідальність за такий вчинок. Проте він не зупинявся. За це йому може загрожувати до 4 років позбавлення волі», – розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.