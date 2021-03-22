Ще одне місто на Тернопільщині посилює карантинні обмеження

Бережаська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про посилення карантинних обмежень.

«У зв’язку із ускладненням епідемічної ситуації додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів «помаранчевої зони», до якої зараз належить Бережанська МТГ, заборонити з 22 березня до 4 квітня проведення всіх масових розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, діяльність непродовольчих ринків, проведення культурних масових заходів», – йдеться у рішенні комісії.

Також з 29 березня, терміном на 5 діб, буде запроваджено дистанційну форму навчання серед учнів у закладах середньої освіти, культури, мистецьких шкіл, закладів позашкілля Бережанської міської ради.