В Україні розпочався другий етап вакцинації проти COVID-19: хто у списку

З 22 березня 2021 року в Україні розпочинається другий етап вакцинації проти COVID-19.

Відтепер щеплюватися зможуть люди з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 та ті, хто надає медичні послуги, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 22 березня.

З 22 березня розпочнуть вакцинувати сімейних лікарів.

З 29-30 березня планують почати щеплювати людей віком від 80 років, які попередньо записалися до листа очікування в додатку “Дія” або через контакт-центр МОЗ, або за допомогою сімейних лікарів, які формують відповідні списки, пише Українська Правда.

“З цього тижня ми переходимо до наступного кроку в рамках другого етапу вакцинації – імунізація сімейних лікарів.

Згодом з прибуттям нових вакцин до них доєднаються також працівники соціальної сфери та системи громадського здоров’я, а також люди, старші 80 років”, – розповів Степанов.

До організації щеплень, окрім мобільних бригад, додаються ще 565 стаціонарних пунктів щеплень.

За словами міністра, всього в рамках другого етапу вакцинації планують розгорнути більше 2500 пунктів щеплень. Вони будуть розташовані по території всієї країни і розгорнуться після того, як надійдуть нові партії вакцин.

Водночас перший етап вакцинації проти COVID-19 ще не завершився.

“Важливо розуміти, що етапи вакцинації згідноз дорожньою картою можуть реалізовуватися одночасно.

Алгоритм дорожньої карти вакцинації достатньо гнучкий. На практиці це означає, що розгортання другого етапу можливе з одночасним функціонуванням першого етапу, що ми і зробили.

Тобто на сьогодні ми вакцинуємо всіх людей, які перебувають на першому або на другому етапі вакцинації”, – уточнив Степанов.

Нагадаємо, на першому етапі щеплюють людей з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби та тих, які виконують критичні функції у боротьбі з пандемією.

“Насамперед, це медики лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-9, медичні працівники з інфекційних відділень, які безпосередньо контактують з хворими на коронавірусну хворобу.

Також це військовослужбовці Збройних сил України, які виконують завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил”, – нагадав міністр.

Всього дорожня карту з вакцинації населення проти COVID-19 передбачає 5 етапів.