Справа Олега Струня: підозрюваний вперше попросив вибачення у родичів дівчат

У п’ятницю, 12 листопада, в Тернопільському міськрайонному суді мало відбутися підготовче судове засідання у справі Олега Струня. Але його перенесли, оскільки мати однієї із загиблих дівчат не з’явилася.

На засіданні також розглядати клопотання щодо продовження міри запобіжного заходу для підозрюваного. Суд задовільнив рішення прокурора і продовжив строк тримання під вартою до 10 січня 2022 року. До того часу Струнь залишатиметься у Чортківському СІЗО, повідомляє Файне місто.

Додамо, що Олег Струнь на засіданні вперше просив вибачення у родичів загиблих дівчат.

Нагадаємо, нещастя сталося одразу у двох сімей з села Петрикова Тернопільського району 8 жовтня 2005 року. Ввечері легковий автомобіль збив насмерть 18-річну Світлану Козлюк і 16-річну Наталю Гнатієвич. Смерть застала двох подруг у центрі села, за кількасот метрів від домівок. Водій з місця ДТП втік.

Машина врізалася в дівчат на величезній швидкості. У темряві Світлану побачили не відразу. Місцеві жителі припускають, що її тіло пронеслося на капоті автомобіля ще метрів зо 30, а тоді впало. Смерть Наталі Гнатієвич була не менш жахливою. Дівчина вдарилася головою об лобове скло з такою силою, що пробила його. Уламки перерізали шию, і голова опинилася в салоні смертоносної машини, поруч із водієм-убивцею.

Не зважаючи на прохання батьків, частину тіла однієї із дівчат до моменту похорону не повернули. Лише опісля поховання голову знайшли. Батькам Наталії Гнатієвич довелося ще раз пережити момент прощання з донькою.

Справу почали розглядати лише цьогоріч, адже близько 15-ти років Струнь переховувався. У червні чоловік сам прийшов до поліції та зізнався у скоєному.