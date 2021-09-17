У Бучацькій громаді виявили майже 350 га самовільно зайнятих земель

Бучацькою міською радою виявлено земельні ділянки загальною площею 348,75 га на території громади, які використовуються без правовстановлюючих документів (самовільно зайняті).

Оскільки на сьогодні органи місцевого самоврядування не набули повноважень щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, Бучацька міська рада скерувала ряд звернень до Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області, одним із напрямів роботи якого є саме нагляд за використанням та охороною земель.

– У листах ми просили провести роботу з виявлення порушень земельного законодавства щодо земельних ділянок, зазначених у викопіюваннях з публічної кадастрової карти, де позначені самовільно зайняті земельні ділянки, та нарахувати шкоду, заподіяну внаслідок цього. Однак до сьогодні не отримали дієвого результату, – йдеться у повідомленні мерії.

У зв’язку з цим, Бучацька міська рада надіслала листи президенту України та Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру з проханням вжити належних заходів для вирішення цієї ситуації.



