Тернопільщина долучилася до міжнародної екологічної акції (відео)

У Тернополі та області підтримали всесвітню екологічну акцію “Міжнародний день чистих берегів”. Вона відбувається щорічно і передбачає прибирання сміття поблизу водойм, пише ІНТБ.

У 2021 на території нашого краю визначили кілька основних об’єктів для толоки, серед них – Тернопільський став.

За словами в. о. начальника регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області Назарія Хруща, цього року для прибирання вибрали кілька основних локацій — Тернопільський став біля водної арени, Скалатський став і річка Горинь у Ланівцях.

Долучились до прибирання берегів водойм у Тернополі близько 50 осіб. Це працівники різних державних установ. Серед них — начальниця відділу житлової політики та інженерного забезпечення департаменту архітектури, містобудування, ЖКГ та енергозбереження ОДА Надія Градовська. Жінка розповіла, що бере участь в акції вперше. Кількість сміття на берегах її вражає.

У світі акція з очищення берегів традиційно відбувається у треті вихідні вересня. До неї долучаються мільйони волонтерів із понад 150 країн по всій земній кулі. Тернопільські учасники ж кажуть, сміття дещо менше ніж минулоріч, тож сподіваються з роками у наших людей вдасться виховати екологічну культуру.



