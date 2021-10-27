У Тернополі забиратимуть покинуті авто
У Тернополі працівники Муніципальної варти забиратимуть покинуті авто.
Про це повідомили в Тернопільській міській раді.
Покинуті транспортні засоби виявили за такими адресами:
- на вул. Довженка, 11,
- вул. Довженка, 11-А
- вул. Героїв Крут, 13.
Ці авто порушують правила благоустрою Тернопільської громади та становлять загрозу для дітей і дорослих мешканців навколишніх будинків.
Їх конфіскують, якщо власники авто не звернуться в управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради за адресою вул. Є. Коновальця, 8.