У Тернополі забиратимуть покинуті авто

У Тернополі працівники Муніципальної варти забиратимуть покинуті авто.

Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Покинуті транспортні засоби виявили за такими адресами:

на вул. Довженка, 11,

вул. Довженка, 11-А

вул. Героїв Крут, 13.

Ці авто порушують правила благоустрою Тернопільської громади та становлять загрозу для дітей і дорослих мешканців навколишніх будинків.

Їх конфіскують, якщо власники авто не звернуться в управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради за адресою вул. Є. Коновальця, 8.