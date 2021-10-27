14:31 | 27.10.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі забиратимуть покинуті авто

tata 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі працівники Муніципальної варти забиратимуть покинуті авто. 

Про це повідомили в Тернопільській міській раді. 

Покинуті транспортні засоби виявили за такими адресами: 

  • на вул. Довженка, 11,
  • вул. Довженка, 11-А
  • вул. Героїв Крут, 13. 

Ці авто порушують правила благоустрою Тернопільської громади та становлять загрозу для дітей і дорослих мешканців навколишніх будинків.

Їх конфіскують, якщо власники авто не звернуться в управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради за адресою вул. Є. Коновальця, 8.

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