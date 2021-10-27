15:00 | 27.10.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі з автомобіля викрали більше 70 тис грн і документи

tata 0 Views Прокоментуй!
В жителя Заліщиків з автівки викрали сумку з документами і 75-ма тисячами гривень. Потерпілий саме приїхав до Тернополя у справах.

Як стало відомо, чоловік припаркував авто в центрі і забув повністю зачинити вікно дверцят. Цим і скористався зловмисник, повідомляють в ГУНП.

Після виявлення крадіжки, потерпілий звернувся до поліції. Злочинця встановили.

Ним виявився 52-річний житель села Драганівка Тернопільського району. Зловмисник у скоєному зізнався.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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