Голова Копичинецької громади розповів про свої візитки з… м’яса

Голова Копичинецької міської ради Богдан Келічавий виготовив для себе оригінальні візитки з м’яса. Чиновник розповів як виникла така ідея та хто отримає перші м’ясні візитки мера.

“Виникла така ідея, ми хочемо зробити ставку на гастрономії, і хочемо працювати з місцевим бізнесом, і щоб бізнес працював з міською радою, так склалося, що Копичинецька громада популярна своїми м’ясними виробами і виникла ідея з співпрацювати з одним із виробників, зокрема “Копичинецькі ковбаси”, – зізнається Богдан Келічавий. – І я подумав тоді зробити не просто візитку, а що якщо вона може мати додаткову функцію, і ми придумали запакувати в’ялений мясний чипс і додати до нього наклейку з моїми контактними даними – прізвище та ім’я, посада, електронна адреса та контактний номер телефону”, пишуть Тернополяни.

Першу партію зробили 30 штук, декілька екземплярів мер уже роздав, решту зберігає в холодильнику вдома.

“Поза холодильником такі візитки можна зберігати 30 днів, я тримаю у холодильнику, про всяк випадок, – відзначає голова громади. – 1-2 візитки завжди ношу з собою, і коли вручаю, то люди зазвичай реагують, що це ж типово для Копичинець, або ж просять прислати їм кілограм візиток. Був правда один випадок, коли людина сприйняла таку візитку як погрозу, типу м’ясо, але я пояснив нашу концепцію”.

Як відзначив Богдан Келічавий, такі візитки більше спрямовані для іноземних гостей, туристів і для представлення міста за кордоном.

“Я їх буду використовувати для поїздок за кордон, для іноземних делегацій, туристів, а для себе для внутрішнього користування виготовлю ще звичайні – паперові візитки, – каже пан Богдан. – Дякую Alexander Shevchenko за ідею, Sashko Brylin за дизайн, Ivan Kruts та Міхал Дуда за реалізацію”.