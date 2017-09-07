Освітня реформа – узаконена деукраїнізація та шлях розвитку сепаратизму, – тернопільський нардеп Михайло Головко

5 вересня Верховна Рада України прийняла закон про освіту. За зміни в цій галузі проголосувало трохи більше необхідної кількості народних депутатів – 255 з 226 необхідних.

– За що сьогодні проголосував Парламент, вдумайтеся: особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття дошкільної, початкової освіти поряд з державною мовою мови відповідної національної меншини. Це означає, що навчальний процес у школі буде відбуватися мовою нацменшин, в першу чергу російською. В цьому законі не закріплено обов’язковість навчання українською мовою у школі, – пояснює Михайло Головко.

Також свободівець наголошує на тому, що відтепер згідно із прийнятими змінами одна або декілька дисциплін в закладах освіти можуть викладатися двома та більше мовами.

– Окрім того, в освітньому законі закріплено знищення сільських шкіл, перенесення фінансування середньої освіти на місцеві бюджети та скорочено кількість робочих місць для вчителів. Сьогодні черговий раз Україна стала свідком парламентського «шулерства». Завдяки голосам 255 псевдо-патріотів була закладена міна сповільненої дії, яка вибухне в найближчому майбутньому. Насправді депутати узаконили деукраїнізацію та продовжили розвиток сепаратизму в Україні, – наголосив Михайло Головко.

Проти освітньої реформи проголосували й народні обранці різних політичних сил. Зокрема народний депутат України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» пояснив чому свободвці голосували проти «новоспеченого» закону.