Роми в Тернополі: вигнати не можна змиритися? Кома за тернополянами

Вже десятки років в Тернополі живуть роми. Інколи здається, що вони повсюди – просять гроші, чіпляються до людей, грабують. Схоже, вибиратися звідси вони не поспішають. Що робити тутешнім жителям? Одні тернополяни бідкаються, що ані поліція, ані місцева влада не дають ради із нашестям ромів у Тернополі. Інші захищають їх, мовляв, роми — заручники ситуації.

Приміром, у тернопільському сегменті в Facebook сьогодні з`явилися одразу дві публікації на цю тему.

Зокрема, Tetiana Semus стала очевидицею, як неповнолітні роми вдихали клей просто на вулиці міста: “11-та ранку, вул. Острозького, біля входу в супермаркет “Рукавичка” троє характерної зовнішності дітей дихають клеєм з кульків. Викликаю поліцію, чекаю. Діти потихеньку пересуваються в бік Чікен-хату, я спостерігаю. Під’хав патруль, патрульна вийшла з машини, зробила крок в їх бік – циганчата ноги в руки і навтьоки. Патрульна сідає в машину і все, зреагували, називається.

Підхожу, питаю, чому нічого не роблять, чому не доганяють. Відповідають, що неповнолітніх без батьків затримувати не можуть, хіба можуть на місці провести профілактичну бесіду. БЕСІДУ. З ОБНЮХАНИМИ В ХЛАМ ДІТЬМИ.

Так шо, панове громадяни – так і будем мовчки спостерігати за тим, як вільно почуваються в нашому місті немісцеві непрацююці особи, які незаконно проживають та його території без прописки, займаються жебракуванням, поводяться аморально і давайте не буду перераховувати все те, про що ви і так знаєте?”.

Позиція на тему від Володимира Гевка: “Про циганів. В теплу пору року активізуються малі прохачі грошей по маршрутках, співачі “настала на світі”, малі хамовиті і часом агресивні чорномазики і нюхачі клею.

І разом з ними аквтивізується гора жовчі і ненависті, агресії, відвертою нелюбові з боку галицьких грекокатоликів і православних.

Я завжди по автобусах їх захищаю, бо мені ситуація видається дуже простою, навіть попри складний і суперечливий загальний фон.

Це діти. Діти, яким не повезло з батьками, не повезло народитись в нормальній сім’ї з нормальною опікою. Вони заручники своєї гіркої ситації і абослютно незаслужено витримують потоки агресії і прокльонів у свій бік. Так, вони безнадійно зіпсовані, практично не мають шансів на нормальне життя і нормальну поведінку, і 99% з них народять своїх дітей і будуть їх також випихати просити гроші. Це таке колесо їх сансари, з якого вони не вирвуться.

Тому мене дивує оце морщення носа і цькування їх як вуличних псів, бо вони приносять дискомфорт в сите галицьке життя людей із традиційними цінностями. Зі схожою риторикою говорив наш екс “про козлов, каториє мєшают нам жить”. Туберкульозна наволоч (с), як висловився один цілком адекватний чувак в сусідній дискусії. Бо поділ свій-чужий вічний і ксенофобія теж.

Я мав досить тісний досвід спілкування з такими циганчатами, самим справжніми прохачами. Коли вони розуміють, що ти не збираєшся їх копати і гнати, то миттєво перетворюються на абсолютно нормальних звичних дітей. Їх настороженість і вовкуватість пропадає і вони регочуть і нормально теревенять. Я навіть ціли рік приятелював з шестирічним циганчам, яку звали Настя. Вона мала фізичні вади і з неї знущалися навіть свої, відбирали напрошені гроші і вона часто плакала, бо середовище там жорстке. Але вона мала білі зуби, була веселою і завжди тішилась, коли ми випадково зустрічались в місті.І розмовляла гарною українською мовою. Я катав їх на велосипеді і ми навіть гуляли пару разів, я з Марком, вбраним на американських одьожних сайтах і в дорогих кросівках і поруч троє замурзаних в будь-чому але рівно таких самих дітей. Я бачив як вони трохи сумно дивились на нього і факт, що поруч нього хтось є з дорослих. Але з усіх сил намагались бути нормальними. У тій, звуженій і короткочасній миті вони хотіли бути просто дітьми.

Зараз вони вже, вочевидь, дорослі і вже народили своїх маленьких рабенят, що виспівують дзвінкими голосами цього року. Цілком можливо, що це і є їхні діти.

Але мене не коробить, що вони наглі, хамовиті, крадіжні, деякі нюхають клей і взагалі не схожі на мою дитину. Бо у них своє життя і шансу на інше їм ніхто не давав. І я розумію ЧОМУ вони такі.

А ви, любі галичани, ідіть в сраку”.