Гематоми на тілі, рана на коліні, значна втрата ваги та, за словами матері, фіксація дитини під час перебування в реанімації. Мама дев’ятирічної Мілени Ірина Саверіна заявляє про неналежний догляд за донькою у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Жінка подала скарги керівництву медзакладу та до обласного департаменту охорони здоров’я. У лікарні розпочали службове розслідування, йдеться в сюжеті Тернопіль1.

16 жовтня Ірина Саверіна разом із донькою потрапила до лікарні через погіршення самопочуття дитини. За словами матері, у дівчинки з’явилися нудота та блювотний рефлекс, а у шлунку виділялася речовина, схожа на кавову гущу.

«Зранку ми прокинулися, і в Міленки вже був присутній блювотний рефлекс. Приїхала швидка, нас доставили в лікарню. Ми одразу потрапили до приймального відділення, а звідти — до паліативного», — розповідає жінка.

Згодом стан дівчинки погіршився, тому медики перевели її до реанімаційного відділення. Саме перебування там викликало найбільше запитань у матері.

Серед претензій Ірини Саверіної — обмежена можливість постійно бути поруч із донькою, фіксація дитини під час перебування у відділенні, а також можливі порушення графіка харчування та прийому ліків.

За словами жінки, дитина була прив’язана до ліжка. Коли вона запитала медиків, чому доньку фіксують, їй пояснили, що дівчинка неспокійна і це потрібно для проведення різних маніпуляцій.

«На моє зауваження, чому прив’язана, лікар пояснив, що вона прив’язана через те, що неспокійна, а нам треба тут різні маніпуляції робити. Відповідно, я зрозуміла, що її прив’язують під час маніпуляцій. Я не знала, що вона 24 на 7 прив’язана в одному положенні. Тим більше, що ліжко взагалі не відповідало її зросту», — каже мати.

Також жінка має претензії до своєчасності введення доньці призначених препаратів. За її словами, одного разу вона побачила, як медсестра вводила дитині ліки через зонд, і запитала, що саме їй дають.

«Я кажу: “А що ви зараз вводите через зонд?” А медсестра відповідає: “Ліки”. Дитина прив’язана, із зондом, а їй вводять ліки. Я запитую: “А що за ліки?” Вона назвала протисудомні та “Домрид” від нудоти», — розповідає Ірина Саверіна.

За словами матері, донька приймає протисудомні препарати за визначеним графіком, однак того разу ліки вводили значно пізніше.

«Моя дитина протисудомні ліки приймає за графіком. За старим часом це було о 10:30, за новим — о 9:20–9:30. А зараз майже пів на першу. Я запитую, чому так пізно. А медсестра каже: “Я не встигаю до всіх, у мене троє дітей. Коли маю час, тоді й вводжу”», — переказує розмову жінка.

Після переведення доньки з реанімації назад до паліативного відділення мати, за її словами, помітила на тілі дитини численні гематоми та рану на коліні. Також жінка стверджує, що дівчинка суттєво втратила вагу.

«Ми йшли в лікарню з вагою 16 кілограмів, а вийшли — 13 чи 12. У неї було брудне одне коліно, друге — все побите. А рана, яка спочатку була просто потертістю, вже стала відкритою. З неї сочилася кров, виходив гній», — розповідає Ірина Саверіна.

Щоб з’ясувати обставини лікування доньки, 3 листопада жінка звернулася зі скаргою до директора лікарні, а 10 листопада — до департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації.

На момент запису коментаря, за словами матері, відповідей на свої звернення вона не отримала. Також із нею ніхто не зв’язувався, а від працівників реанімаційного відділення вона не почула ні пояснень, ні вибачень.

«До сьогодні зі мною ніхто не зв’язувався. Від персоналу відділення інтенсивної терапії я взагалі не почула жодних вибачень чи пояснень. Коли я приходила і запитувала, чи дитина випорожнювалася напередодні, як їла та про інші речі, мені нічого не могли сказати. “Ми не знаємо”. Тобто жодної інформації мені не надавали», — каже жінка.

За коментарем щодо ситуації ми звернулися до директора Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні Володимира Семереза. Він повідомив, що наразі не може детально коментувати обставини, однак у медзакладі вже розпочали службове розслідування.

Обставини перебування дівчинки в реанімаційному відділенні та обґрунтованість претензій матері має з’ясувати перевірка.