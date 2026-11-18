Втрата зубів змінює жувальне навантаження й ускладнює пережовування їжі. Коли бракує кількох зубів, постає питання відновлення усмішки та функції щелепи. Протезування на імплантатах дозволяє закріпити штучні зуби на опорах у кістковій тканині. Можливість лікування визначають після обстеження.

Які варіанти протезування існують



Протезування зубів на імплантатах застосовують за відсутності одного, кількох або всіх зубів. Конструкція залежить від стану кістки та потреб пацієнта.

Незнімне протезування на імплантах. Коронку або міст фіксують на імплантатах. Пацієнт не знімає конструкцію самостійно, але має очищувати ділянки біля ясен. Умовно-знімне протезування. Повний протез закріплюють гвинтами; для обслуговування його знімає стоматолог. Такі рішення використовують у концепціях all-on-4 та all-on-6. Знімне протезування. Протез утримується кріпленнями на імплантатах, а пацієнт знімає його для очищення. Це варіант за повної втрати зубів.

Методики all-on-4 та all-on-6 передбачають опору повної конструкції відповідно на чотири або шість імплантатів. Вибір залежить від анатомії, навантаження та прогнозу лікування.

Кому підходить встановлення протезів



Відновлення зубного ряду можливе багатьом дорослим, однак імплантація потребує достатнього обсягу кістки й контролю захворювань ротової порожнини. За дефіциту кістки іноді потрібна пластика. Неконтрольовані системні захворювання та активне запалення можуть відтермінувати втручання. Важливо також заздалегідь обговорити терміни загоєння тканин.

Перед лікуванням проводять:

Огляд, оцінку прикусу, стану ясен та медичного анамнезу. Рентгенологічну діагностику, за показаннями — комп’ютерну томографію для планування імплантації. Обговорення конструкції, етапів лікування, догляду та витрат.

Від чого залежить вартість лікування

Запит протезування на імплантатах ціна не має універсальної відповіді. На вартість впливають кількість імплантатів, матеріал протеза, потреба у видаленні зубів, підготовці кістки та тимчасовій конструкції. Порівнюючи послуги, уточніть склад кошторису: діагностика, операція, абатменти, протез і контрольні візити.

Бажання пройти лікування недорого зрозуміле, проте низька ціна без деталізації не показує повних витрат. Шукаючи зубні протези на імплантатах у Львові, можна звернутися до стоматологічної клініки “МегаДентал” для консультації та індивідуального плану. Метод обирають після діагностики, а довговічність конструкції залежить від гігієни й регулярних оглядів.