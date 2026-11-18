У Тернопільській обласній філармонії встановили перший концертний духовий орган. Це інструмент німецької фірми Späth, виготовлений у 1971 році. Він має два мануали та 17 регістрів.

Про це повідомили у Тернопільській обласній філармонії.

Орган привезли з Німеччини в межах партнерського проєкту з філармонією. У концертному залі інструмент зібрав органний майстер Шандор Шрайнер.

Ініціаторами проєкту стали керівники Львівського органного залу Іван Остапович і Тарас Демко. До реалізації долучилися європейські партнери.

У філармонії зазначають, що встановлення органа стало одним із результатів оновлення та розвитку закладу. Надалі тут планують проводити концерти українських органістів і реалізовувати спільні музичні проєкти.