У Тернопільській філармонії встановили перший концертний орган
У Тернопільській обласній філармонії встановили перший концертний духовий орган. Це інструмент німецької фірми Späth, виготовлений у 1971 році. Він має два мануали та 17 регістрів.
Про це повідомили у Тернопільській обласній філармонії.
Орган привезли з Німеччини в межах партнерського проєкту з філармонією. У концертному залі інструмент зібрав органний майстер Шандор Шрайнер.
Ініціаторами проєкту стали керівники Львівського органного залу Іван Остапович і Тарас Демко. До реалізації долучилися європейські партнери.
У філармонії зазначають, що встановлення органа стало одним із результатів оновлення та розвитку закладу. Надалі тут планують проводити концерти українських органістів і реалізовувати спільні музичні проєкти.