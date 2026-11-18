У селі Вовківці Чортківського району 17 листопада сталася пожежа легкового автомобіля. Вогонь знищив моторний відсік, шини та фари, також пошкодив салон і панель приладів.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 09:32.

Вогонь охопив площу 3 квадратних метри. Причини займання та розмір завданих збитків наразі встановлюють.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Рятувальники нагадують водіям стежити за справністю електрообладнання автомобілів, вчасно проходити технічне обслуговування та мати у транспортному засобі справний вогнегасник.