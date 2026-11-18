Кабінет Міністрів України змінив правила доступу до укриттів у закладах освіти. Відтепер укриттями дитячих садків можуть користуватися лише діти та працівники закладу. Сторонніх осіб до таких приміщень не допускатимуть.

Відповідні зміни передбачені постановою уряду.

Для шкіл встановили окремі умови. Під час очного навчання укриття насамперед призначені для учнів і працівників закладу. Водночас сторонніх осіб можуть допустити за наявності вільної площі, якщо приміщення дозволяє відокремити їх від дітей та гарантувати безпеку учасників освітнього процесу.

У школах директор може дозволити доступ стороннім лише за умови, що для них є достатньо вільного місця, приміщення можна розділити на окремі зони, а безпека дітей буде повністю забезпечена.

Тобто правила доступу до укриттів у дитсадках і школах відрізнятимуться.

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