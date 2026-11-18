Міжнародне хакерське угруповання, до якого входили щонайменше 27 осіб із різних країн, викрало у компаній понад 40,5 мільйона доларів. Зловмисники телефонували працівникам, представлялися фахівцями ІТ-підтримки, отримували доступ до корпоративних мереж, викрадали дані та блокували роботу підприємств. У межах спільного розслідування Нацполіції України та ФБР провели 66 обшуків у Києві та 11 областях.

Подробиці міжнародної операції в коментарі виданню «Цензор.НЕТ» розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

За його словами, діяльність угруповання документували понад два роки оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління спільно з Федеральним бюро розслідувань США.

Правоохоронці встановили щонайменше 28 компаній, які перерахували хакерам понад 40,5 мільйона доларів викупу. Це близько 1,8 мільярда гривень. Остаточний розмір збитків ще встановлюють.

Серед потерпілих — американське підприємство, з якого зловмисники викрали 1,4 терабайта інформації. Атаку поширили й на інші підприємства тієї самої групи.

«Спочатку вимагали 10 мільйонів доларів. Після переговорів отримали п’ять мільйонів», — повідомив Максим Цуцкірідзе.

За даними слідства, до угруповання входять щонайменше 27 осіб із різних країн, зокрема України, Казахстану та Росії. Пов’язана з ним ширша злочинна структура налічує понад 60 учасників у восьми юрисдикціях. Серед них — колишні учасники хакерського угруповання Conti.

Як хакери отримували доступ до компаній

Зловмисники ретельно готували кожну атаку. Вони вивчали фінансовий стан підприємств, їхні активи, працівників та вразливості інформаційних систем.

Цілями ставали підприємства нафтогазової, фармацевтичної, промислової та логістичної галузей, фінансові установи й об’єкти критичної інфраструктури.

Для проникнення в корпоративні мережі використовували соціальну інженерію. Хакери телефонували працівникам, представлялися фахівцями ІТ-підтримки та під приводом технічної допомоги переконували передати облікові дані або встановити програму віддаленого доступу.

Для цього угруповання навіть розробило власну платформу з голосовими повідомленнями, згенерованими штучним інтелектом.

В одному із задокументованих епізодів працівник компанії розмовляв телефоном із нібито спеціалістом технічної підтримки. Поки один зі зловмисників утримував його на лінії, інший проникав до корпоративної системи. Розмову завершили лише після підтвердження успішного зламу.

Після отримання доступу хакери викрадали конфіденційну інформацію та шифрували файли за допомогою програм-вимагачів. Компанії втрачали доступ до власних даних і не могли повноцінно працювати.

Водночас зловмисники погрожували оприлюднити викрадену інформацію, вимагаючи мільйонні викупи у криптовалюті.

66 обшуків і четверо підозрюваних

У межах міжнародної операції правоохоронці провели 66 одночасних обшуків у Києві та 11 областях України. До заходів залучили представників правоохоронних органів США. Силову підтримку забезпечували бійці спецпідрозділів, зокрема TacTeam у Києві.

Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, майже 370 тисяч доларів та 20 тисяч євро готівкою.

Чотирьом ключовим учасникам угруповання повідомили про підозру. Усі вони перебувають під вартою.

Їм інкримінують участь у злочинній організації та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем — ч. 2 ст. 255 та ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників міжнародної мережі та їхню причетність до кібератак.