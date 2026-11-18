18 листопада о 17:31 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Об’їзній у Тернополі.

18 листопада о 17:31 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Об’їзній у Тернополі.

Як з’ясувалося, водій електромобіля не впорався з керуванням, що призвело до ДТП. Унаслідок аварії автомобіль загорівся. На щастя, ніхто не постраждав.

Надзвичайники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння.

Чому такі пожежі потребують особливої уваги?

Головна складність — акумуляторна батарея. У разі її пошкодження всередині можуть початися хімічні реакції, які спричиняють неконтрольоване нагрівання. Через це батарея може горіти тривалий час, а навіть після ліквідації відкритого полум’я існує небезпека повторного займання.

Для охолодження акумуляторної батареї рятувальники застосували спеціальний пожежний ствол, призначений саме для таких випадків.

О 18:35 пожежу ліквідували.

До гасіння залучили 3 одиниці техніки та 10 рятувальників.