У Тернопільській області протягом 12–18 листопада рівень води у Дністрі продовжував зростати. На гідрологічному посту в Заліщиках за звітний тиждень зафіксували підйом на 32 сантиметри.

Про це повідомили у Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів.

За даними установи, протягом звітного періоду в басейні Дністра спостерігали переважно хмарну погоду з проясненнями, часом дощі та тумани. Температура повітря вночі коливалася від 3 градусів морозу до 8 градусів тепла, вдень — від 0 до +13 градусів.

На території Тернопільської області за тиждень випало 1,4 мм опадів.

Підйоми рівнів води фіксували й в інших регіонах басейну Дністра. Зокрема, на території Івано-Франківської області рівень води у Дністрі зріс на 9–31 см, а на його притоках коливався від зниження на 2 см до підйому на 47 см.

У Львівській області 14 листопада через значні опади сформувався невеликий дощовий паводок. Рівні води піднялися на 2–48 см, а на річці Стрий у місті Стрий — до 72 см за добу. Негативних наслідків не зафіксували. У наступні дні рівні води переважно спадали.

У Дністровському басейновому управлінні повідомили, що фахівці постійно стежать за гідрологічною ситуацією та технічним станом захисних споруд.