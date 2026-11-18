У селі Збриж триває спільна польсько-українська експедиція, учасники якої документують та інвентаризують пам’ятки культурної спадщини. Дослідники вивчають залишки колишнього міста, пов’язаного з родиною Лянцкоронських, зокрема монастир, замок і міські укріплення.

До роботи експедиції долучилися співробітники Тернопільського обласного центру охорони пам’яток культурної спадщини.

Дослідження проводять у межах спільного польсько-українського проєкту «Збриж – Міждисциплінарна документація та інвентаризація реліквій зниклого міста родини Лянцкоронських. Спільна спадщина, спільна відповідальність».

Одним з організаторів та ідейних натхненників проєкту був археолог Богдан Строцень, який передчасно помер 6 жовтня цього року. З польської сторони організацією займається Марцін Кшепковський із Fundacja Relicta.

На сучасному етапі до досліджень також залучені працівники Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, викладачі та студенти кафедри археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Від Тернопільського обласного центру охорони пам’яток культурної спадщини в експедиції беруть участь директорка Марина Ягодинська, заступниця директора Людмила Строцень, співробітники Тарас Якимчук та Зиновій Хавщ.

Під час роботи учасники ознайомилися зі збереженими архітектурними пам’ятками Збрижа, зокрема залишками монастиря, замку та міських укріплень, які належали родині Лянцкоронських.

Мета проєкту — відновити пам’ять про маловідомий край та його історичні пам’ятки, а також популяризувати спільну культурну спадщину в Україні та Польщі.