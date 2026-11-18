Аукціон з приватизації нежитлового приміщення площею 202,1 кв. м відбудеться 26 листопада 2026 року. Об’єкт розташований у селищі Мельниця-Подільська Чортківського району на вулиці Січових Стрільців, 11.

Про це повідомив представник Фонду державного майна України Руслан Білошицький.

Стартова ціна приміщення становить 1251,39 гривні без ПДВ.

Подати цінові пропозиції можна до 20:00 25 листопада 2026 року.

Детальніша інформація про об’єкт та умови участі в аукціоні — за посиланням.