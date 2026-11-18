Обірвалося життя земляка, військовослужбовця, жителя м. Бережани Бориса БЛАЩАКА., повідомляють у міській раді.

Борис Блащак народився 20 березня 1968 року в селі Рогачин. Навчався в Рогачинській загальноосвітній школі. Після школи вступив до Тернопільського технічного ліцею, де навчався на електромонтера. У 1986-1988 рр. проходив строкову військову службу. Свій професійний шлях розпочав у Рогачинському склозаводі, згодом працював за кордоном.

Мобілізований до служби в Збройних Силах України 19.03.2024 року.

Відійшов у вічність під час проходження служби через хворобу, пов’язану з війною.

Незламний захисник, надійний побратим, вірний син Батьківщини.

Сержант БЛАЩАК Борис Іванович (20.03.1968 – 13.11.2026), командир такелажного відділення автомобільного взводу роти матеріального забезпечення військової частини А5177 помер 13.11.2026 поблизу н.п. Степове Полтавської області.

В смутку та горі залишились дружина, донька, брати, родина.

Захисника похоронять на кладовищі у с. Рай.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!