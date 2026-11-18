Житель Тернополя переказав 27 130 гривень невідомому продавцеві за колекційні монети, які той запропонував придбати через месенджер. Однак після оплати чоловік товару так і не отримав.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Із заявою до Тернопільського районного управління поліції звернувся потерпілий. За його словами, невідома особа запропонувала йому придбати колекційні монети в месенджері та переконала перерахувати гроші.

Тернополянин оплатив покупку зі своєї банківської картки на рахунок, який вказав співрозмовник. Проте замовлення йому не надіслали.

За цим фактом поліцейські проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до заволодіння коштами. Подію кваліфікували за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

У поліції закликають бути обережними під час купівлі товарів через месенджери. Радять перевіряти репутацію продавця та відгуки на незалежних ресурсах, користуватися способами оплати, які дозволяють оглянути товар до розрахунку, та не переказувати повну передоплату незнайомцям.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, правоохоронці радять зберегти листування, дані облікового запису продавця та квитанції про переказ коштів. Також потрібно звернутися до банку й повідомити про подію поліцію за номером 102.