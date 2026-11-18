У Тернополі завершили досудове розслідування щодо 15-річної школярки, яку обвинувачують у замаху на умисне вбивство однокласниці. Обвинувальний акт скерували до суду.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними слідства, між дівчатами були неприязні стосунки. Через це 15-річна тернополянка нібито вирішила вбити однокласницю.

Інцидент стався 27 квітня. Коли школярка поверталася зі школи, обвинувачена напала на неї у під’їзді будинку в Тернополі та кілька разів ударила ножем. Поранена дівчина кликала на допомогу.

Крики почули небайдужі тернополяни, які викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Потерпіла дістала тяжкі поранення, однак завдяки вчасній допомозі медиків вижила.

Того ж дня правоохоронці затримали підозрювану. Її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — закінчений замах на умисне вбивство.

На час досудового розслідування суд обрав неповнолітній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.