За тиждень із 9 до 15 листопада 2026 року на грип, ГРВІ та COVID-19 у Тернопільській області захворіли 3632 людини. Це на 2,6% більше, ніж попереднього тижня. Водночас кількість госпіталізованих зросла майже на 27%.

За даними епідеміологічного моніторингу, показник захворюваності становив 356,6 випадку на 100 тисяч населення. Це на 38,1% нижче епідемічного порогу низької інтенсивності.

Серед усіх хворих 2125 — діти до 18 років. Вони становлять 58,5% від загальної кількості. Із них 1323 — школярі. Кількість хворих дітей порівняно з попереднім тижнем зросла на 0,7%, а школярів — на 7,6%.

За звітний період до лікарень потрапили 85 людей, зокрема 47 дітей. Тижнем раніше госпіталізували 67 пацієнтів.

Також в області зареєстрували два випадки COVID-19. Попереднього тижня зафіксували один.

Де захворюваність найвища

Найбільше випадків грипу та ГРВІ зареєстрували у Чортківському районі — 1377. У Тернопільському районі захворіли 1062 людини, у Тернополі — 816, у Кременецькому районі — 377.

За показником захворюваності на 100 тисяч населення лідирує Чортківський район — 427,5. У Тернополі цей показник становить 365,1, у Тернопільському районі — 318,6, у Кременецькому — 263,9.

Загалом епідемічна ситуація в області залишається нижче епідемічного порогу, однак кількість хворих і госпіталізованих за тиждень зросла.