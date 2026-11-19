Сьогодні в Тернопільській громаді відбудуться поминальні богослужіння та загальноміська акція «День пам’яті у кожному дворі», присвячені вшануванню загиблих внаслідок російської агресії. Цього дня минає рік від трагічного ракетного удару по Тернополю, який російські війська завдали 19 листопада 2025 року.

У храмах міста відбудуться поминальні богослужіння, під час яких духовенство та мешканці громади спільною молитвою вшанують пам’ять загиблих, згадають усіх, чиї життя забрала трагедія, та помоляться за упокій їхніх душ.

Також цього дня тернополян запрошують долучитися до загальноміської акції «День пам’яті у кожному дворі», ініційованої Центром підтримки ветеранів та родин Героїв спільно з Тернопільською міською радою.

Мета акції – об’єднати мешканців громади у спільному вшануванні пам’яті невинних жертв війни, зберегти пам’ять про трагічні події та нагадати про ціну свободи й незалежності України. Зокрема, 19 листопада о 08:50 мешканців закликають зібратися біля своїх будинків, у дворах, на територіях житлових комплексів, біля установ та організацій. О 09:00 – спільно долучитися до загальноміської хвилини мовчання, щоб вшанувати пам’ять усіх загиблих внаслідок російської агресії. Після хвилини мовчання охочі можуть провести спільну молитву відповідно до свого віросповідання.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови Сергія Надала, 19 листопада у Тернопільській міській територіальній громаді оголошено Днем скорботи та вшанування пам’яті загиблих внаслідок збройної агресії російської федерації.

Закликаємо всіх мешканців громади долучитися до спільної молитви та хвилини мовчання. Нехай цей день стане символом єдності, вдячності та пам’яті про кожне життя, обірване війною.