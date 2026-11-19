🚨 У Тернополі двоє чоловіків напали на військового ТЦК та знімали це на відео — суд ухвалив вирок.

Двоє жителів Тернополя отримали по п’ять років позбавлення волі за напад на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.⛓️

Чоловіки спровокували конфлікт, ображали військового, повалили його на землю та били ногами. Свої дії вони знімали на відео.

⚖️ Обставини справи.

Як йдеться у матеріалах справи № 607/7244/26, інцидент стався 24 лютого близько 19:30 на вулиці Лесі Українки біля будинку №12.

Обвинувачені помітили військового, який був одягнений у військову форму ЗСУ з шевронами територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловіки підійшли до нього, почали ображати та шарпати за одяг.

Один з них потягнув військового за куртку, внаслідок чого той впав на землю. Після цього обидва чоловіки били військового ногами по голові, тулубу та кінцівках.

🏥 Унаслідок нападу військовий отримав вивих плечової кістки, рани голови, синці на скронях та численні садна на обличчі. Медики кваліфікували ці ушкодження як легкі тілесні.

Під час судового засідання один з обвинувачених заявив, що конфлікту не було б, якби військовий був без форми. При цьому чоловіки не зважали на те, що потерпілий у той момент не проводив мобілізаційних заходів.

👨‍⚖️ Що вирішив суд.

Як встановив суд, військовослужбовець намагався уникнути конфлікту та залишити місце події, однак нападники наздогнали його.

Потерпілий наполягав на притягненні обох чоловіків до відповідальності. Дослідивши відеодокази та свідчення учасників справи, суд призначив кожному з обвинувачених покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.⛓️

📑 Ознайомитися з матеріалами судового рішення можна в Єдиному державному реєстрі судових рішень – https://surl.li/wlorre





