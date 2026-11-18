Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність в районі н.п. Ободи Сумського району Сумської області внаслідок ворожого ураження із застосуванням ударних БпЛА, 11 листопада 2026 року загинув солдат КОВПАК МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ, 1971року народження, уродженець та житель с. Королівка Борщівської територіальної громади, повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП..

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!