У Тернополі поліція розслідує можливе неналежне лікування 9-річної дитини з інвалідністю

У Тернополі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками обласної дитячої клінічної лікарні. Йдеться про 9-річну дівчинку з інвалідністю, мати якої заявляє про жорстоке поводження, неналежний догляд та порушення під час лікування дитини.

Інформацію про ситуацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. За цим фактом відкрили провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітньої.

Як йдеться в сюжеті Тернопіль1, мама дев’ятирічної Мілени Ірина Саверіна стверджує, що під час перебування доньки в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні вона помітила на її тілі численні гематоми, рану на коліні, а також значну втрату ваги. Крім цього, жінка заявляє, що дитину фіксували до ліжка в реанімаційному відділенні та не забезпечували належного догляду.

До лікарні мати з донькою потрапили 16 жовтня через погіршення стану дитини, нудоту та блювотний рефлекс. Спочатку дівчинку госпіталізували до паліативного відділення, а згодом через погіршення самопочуття перевели до реанімації.

За словами Ірини Саверіної, їй не дозволяли постійно перебувати поруч із донькою, а про фіксацію дитини вона не знала, що це відбувається постійно, а не лише під час медичних маніпуляцій. Жінка також має претензії до графіка введення призначених препаратів, зокрема протисудомних ліків, які донька повинна приймати у визначений час.

Мати стверджує, що медсестра пояснила затримку введення препаратів великою кількістю пацієнтів та браком часу.

Після переведення дівчинки з реанімації до паліативного відділення Ірина Саверіна, за її словами, виявила на тілі доньки гематоми, пошкоджене коліно та рану, з якої сочилися кров і гній. Також жінка заявляє, що дитина втратила кілька кілограмів ваги за час перебування в лікарні.

3 листопада мати звернулася зі скаргою до директора медзакладу, а 10 листопада — до департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА. На момент запису коментаря, за її словами, відповідей на звернення вона не отримала.

Директор Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Семерез повідомив журналістам, що наразі не може детально коментувати ситуацію. Водночас у медзакладі розпочали службове розслідування.

Поліцейські опитали матір дитини, встановлюють усі обставини її перебування в лікарні та проводять слідчі дії. Також призначили експертні дослідження, за результатами яких мають надати правову оцінку діям медичних працівників.