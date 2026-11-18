У Тернополі триває акція «Русску літературу – на макулатуру!», під час якої збирають російськомовні книжки та інший папір для переробки. Від початку 2026 року вдалося зібрати близько 900 кілограмів макулатури. Кошти від її здачі спрямовують на підтримку українських військових та оновлення бібліотечного фонду, повідомляють у міській раді.

Акцію організували у Тернопільській центральній міській бібліотеці. Її мета — дати старим російськомовним виданням друге життя через переробку, а отримані кошти використати на корисні справи.

Долучитися до ініціативи можуть усі охочі. Для цього потрібно принести російськомовні книжки або іншу макулатуру до Центральної міської бібліотеки за адресою: вул. Руська, 31.

Організатори закликають тернополян долучатися до збору та розповідати про акцію знайомим.