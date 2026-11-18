На Тернопільщині ветеринарні фахівці вакцинували понад 63 тисячі голів тварин і птиці проти сказу, класичної чуми свиней, хвороби Ньюкасла та сибірки. Також відібрали понад 2,4 тисячі проб біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

У межах ветеринарно-профілактичних заходів фахівці клінічно оглянули понад 236 тисяч голів тварин і птиці. На туберкульоз дослідили 2 157 голів великої рогатої худоби, ще 1 387 корів перевірили на субклінічні мастити.

Крім того, на карантин поставили 20 тисяч курчат-бройлерів.

Також у господарствах провели профілактичну дезінфекцію та дератизацію на площі 1 040 квадратних метрів. Ідентифікували 317 тварин.