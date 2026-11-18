Національний банк України ввів в обіг три нові пам’ятні монети номіналом 10 гривень. Вони присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям і є частиною серії «Ми сильні. Ми разом».

Монети ввели в обіг 16 листопада 2026 року. Їх виготовили зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

На реверсі кожної монети зображена стилізована мапа України з адміністративними межами. Окремо виокремлена область, якій присвячена монета. На одній із новинок таким чином позначили Тернопільщину.

Аверс усіх трьох монет однаковий. Він відповідає дизайну обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року: у центрі розміщені номінал, рік карбування та Державний Герб України, обрамлені давньоруським орнаментом.

Дизайн реверсу розробила Олександра Кучинська, художник аверсу і скульптор — Володимир Дем’яненко.

Кожної з трьох монет поступово введуть в обіг по два мільйони штук. Частину тиражу сформували у спеціальні ролики по 25 монет. Тираж кожного виду роликів становить 15 тисяч штук.

Придбати ролики можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів. Інформацію про початок продажу оприлюднять на офіційних сайтах.

У Національному банку наголошують, що пам’ятні монети є законним платіжним засобом на всій території України. Ними можна розраховуватися без обмежень за номіналом — 10 гривень.

Серію «Ми сильні. Ми разом», присвячену єдності та неподільності України, НБУ започаткував у грудні 2025 року. Вона покликана вшанувати регіони країни та їхнє місце в єдиній державі.