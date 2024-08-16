Автопробіг Free Azov відбувся в Тернополі

На вулицях Тернополя 15 серпня відбувся автопробіг Free Azov на підтримку українських полонених.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

“Ми хочемо нагадати тернополянам про українських полонених, про бійців Маріупольського гарнізону, які зараз у полоні, привернути увагу до цього. Хочемо закликати владу ще активніше працювати у питання обміну бійців “Азову”, – розповіла організаторка акції Анастасія Крисак.

Участь у автопробігу взяли 15 машин та 5 мотоциклів. Вони рухалися від вулиці Бережанської до Замкової через усе місто з прапорами та плакатами. До акції долучилися рідні полонених, волонтери та небайдужі тернополяни.

Анастасія Крисак організувала у Тернополі вже десятки акцій. Вона чекає свого коханого хлопця Назара, який потрапив у полон після виходу з Азовсталі у травні 2022 року.

“Закликаю тернополян долучатися до наших акцій. Рідним полонених дуже важливо відчувати залученість суспільства та підтримку, що ми не самі залишилися з цією проблемою”, – зазначила Анастасія.