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Війна 

Автопробіг Free Azov відбувся в Тернополі

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На вулицях Тернополя 15 серпня відбувся автопробіг Free Azov на підтримку українських полонених.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

“Ми хочемо нагадати тернополянам про українських полонених, про бійців Маріупольського гарнізону, які зараз  у полоні, привернути увагу до цього. Хочемо закликати владу ще активніше працювати у питання обміну бійців “Азову”, – розповіла організаторка акції Анастасія Крисак.

Участь у автопробігу взяли 15 машин та 5 мотоциклів. Вони рухалися від вулиці Бережанської до Замкової через усе місто з прапорами та плакатами. До акції долучилися рідні полонених, волонтери та небайдужі тернополяни.

Анастасія Крисак організувала у Тернополі вже десятки акцій. Вона чекає свого коханого хлопця Назара, який потрапив у полон після виходу з Азовсталі у травні 2022 року.

“Закликаю тернополян долучатися до наших акцій. Рідним полонених дуже важливо відчувати залученість суспільства та підтримку, що ми не самі залишилися з цією проблемою”, – зазначила Анастасія.

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