Через атаку росії затримуються поїзди

У зв’язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух. Повідомляють на сайті Укрзалізниці.

На жаль, є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області. Пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає.



Деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як пункти незламності для містян, де можна підзарядити гаджети та перечекати в укриттях до відбою тривоги.



Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть із затримками, а ситуація із City Express у Києві та Дніпрі незмінна – рух за графіком.

Затримуються наступні поїзди

№761/762 Київ-Пас.-Одеса-Головна (+2:10)

№747/748 Тернопіль-Пас.-Київ-Пас. (+1:51)

№749/750 Відень Головний-Київ-Пас. (+1:35)

№749/750 Ужгород-Київ-Пас. (+1:35)

№191/192 Київ-Пас.-Львів (+1:22)

№351/352 Київ-Пас.-Кишинеу (+1:13)

№21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:51)

№103/104 Краматорськ-Львів (+0:51)

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:47)

№367/368 Ужгород-Ковель-Пас. (+0:40)

№85/86 Запоріжжя-1-Львів (+0:40)

№63/64 Харків-Пас.-Львів (+0:21)

№111/112 Ізюм-Львів (+0:21)

№279/280 Київ-Пас.-Суми (+0:11)

№13/14 Київ-Пас.-Солотвино-1 (+0:09)

№119/120 Дніпро-Головний-Хелм (+0:08)

№67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06)

№31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+0:06)

№103/104 Львів-Краматорськ (+0:06)

№733/734 Дніпро-Головний-Київ-Пас. (+0:06)

№779/780 Суми-Київ-Пас. (+0:06)