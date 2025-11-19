Тернопіль: як фіксувати пошкодження житла після обстрілу 19 листопада

Управління соціальної політики Тернопільської міської ради інформує мешканців, чиє житло постраждало внаслідок ракетної атаки 19 листопада. Для фіксації пошкоджень та подання заявки на державну компенсацію, мешканці можуть звертатися за наступними контактами:

📞 Телефони:

0800 303 522

15 80

+38 (067) 447 29 19

Також ви можете подати заявку через мобільний застосунок «Дія», обравши розділ:

Сервіси ➡️є-Відновлення ➡️Повідомити про пошкоджене майно.

Не зволікайте! Залиште заявку на компенсацію своєчасно, щоб отримати допомогу від держави.