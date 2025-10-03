Чортків отримав майже 8 млн грн для розвитку індустріального парку «Chortkiv West»

Чортківська міська рада продовжує реалізацію стратегічно важливих проєктів для розвитку міста та громади, залучаючи позабюджетні кошти від держави та міжнародних донорів. Цього разу громада отримала майже 8 мільйонів гривень із Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) для завершення будівництва водопровідних і каналізаційних мереж до індустріального парку «Chortkiv West», повідомляють у міській раді.

Загальна вартість робіт на завершення мереж становить 8 млн 668 тис. грн, з яких 90% фінансування — 7 млн 798 тис. грн — надано державним бюджетом, а 10% — 870 тис. грн — із бюджету Чортківської громади.

Ключове значення для розвитку міста

Проєкт будівництва інфраструктури є надзвичайно важливим для подальшого розвитку Чорткова. Без належної інженерної інфраструктури залучення інвесторів було б неможливим, тому завершення будівництва водопровідних та каналізаційних мереж є важливим стратегічним кроком для громади.

Міський голова Володимир Шматько зазначив, що «залучення інвестицій, створення нових підприємств — це нові робочі місця та податки в бюджет громади. Ми прагнемо створити максимально комфортні умови для інвесторів і продовжуємо стратегічно працювати над розвитком індустріального парку».

Підтримка інвестицій та розвиток підприємств

На сьогодні в індустріальному парку вже триває будівництво першого підприємства компанії «А.В. ЕКСПОРТ ІМПОРТ». Інвестор зводить цехи переробки та розливу олії, а також переробки соняшнику. На підприємстві буде створено до 120 робочих місць.

Завершення будівництва мереж також дозволить вирішити ще одне важливе завдання — каналізувати приватний мікрорайон навколо кафе «Околиця», що додатково покращить умови для жителів цього району.

Залучення позабюджетних коштів та підтримка інфраструктури

Варто зазначити, що в 2023–2025 роках із бюджету громади вже було профінансовано частину будівництва мереж на суму 8 млн 298 тис. грн.

Ці інвестиції значно посилять економічний потенціал Чорткова, створять нові робочі місця та залучать додаткові кошти до бюджету громади.