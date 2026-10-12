На Тернопільщині планують оголошувати повітряну тривогу окремо для кожного району

На Тернопільщині планують запровадити окреме оповіщення про повітряні загрози для Кременецького, Тернопільського та Чортківського районів. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області, однак документ ще має пройти процедуру оформлення та погодження.

Про це повідомили 12 жовтня в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Питання розглянули на засіданні Ради оборони Тернопільської області 9 жовтня. Там опрацювали лист повітряного командування «Захід» Повітряних сил Збройних сил України щодо запровадження сигналу «Ракетна небезпека» окремо для трьох районів області.

У результаті ухвалили рішення про доведення сигналів оповіщення про повітряні загрози окремо для кожного району Тернопільщини. Наразі документ проходить передбачені процедури. Після їх завершення рішення обіцяють оприлюднити та ввести в дію, а мешканців області додатково поінформувати про зміни.

Як повітряні тривоги впливатимуть на навчання

В обласній військовій адміністрації також роз’яснили порядок організації освітнього процесу під час повітряних загроз.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2026 року № 1092, у разі встановлення жовтого рівня загрози освітній процес у закладах освіти припиняється, крім тих, які мають облаштовані захисні споруди цивільного захисту.

Водночас рішенням Ради оборони області від 31 серпня погодили проведення навчання з 1 вересня в очному та змішаному форматах у закладах, де наявність укриттів підтверджена відповідними актами обстеження.

В ОВА наголошують, що навіть після розмежування сигналів «Повітряна тривога» на жовтий і червоний рівні мешканцям необхідно уважно реагувати на загрози повітряного нападу.