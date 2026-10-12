У Тернополі презентують документальний фільм про підпільницю ОУН Людмилу Фою

19 жовтня у Тернополі відбудеться прем’єра першої серії історичного циклу документальних фільмів «Невідомі» — стрічки «Людмила Фоя». Фільм розповідає про підпільницю, а згодом пропагандистку ОУН та УПА, яка брала участь у протистоянні з радянськими спецслужбами.

Показ розпочнеться о 14:00 у культурно-мистецькому центрі «Світлиця» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Документальний фільм створила команда продакшену «Сектор Правди» на чолі з продюсеркою Марією Яремчук.

У центрі стрічки — історія Людмили Фої, яка під керівництвом провідника Служби безпеки ОУН Миколи Козака брала участь у складній шпигунській грі проти НКДБ. За задумом авторів, фільм розповідає, як молодій підпільниці вдалося переграти радянську спецслужбу та зірвати її плани.

Зйомки відбувалися на Тернопільщині. Образ Людмили Фої втілила актриса та студентка факультету мистецтв Уляна Тарасевич. Для Єлизавети Євсєєвої та Тараса Кучми ця стрічка стане дебютною.

Тривалість фільму — 49 хвилин. Окрім Тернополя, прем’єрні покази заплановані й в інших населених пунктах області, зокрема у Гримайлові.

Стрічку представлятимуть режисер Максим Онанко та продюсер Володимир Ханас.