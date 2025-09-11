На Тернопільщині затримали оператора ORF: Австрія вимагає роз’яснень від МЗС України

Під час перевірки дорожнього руху на території Тернопільської області був затриманий оператор австрійського телеканалу ORF. Інцидент стався, коли оператор, який їхав на зйомки для кореспондента Крістіана Вершютца, був зупинений поліцією. Про це повідомляє повідомляє телеканал ORF. Після цього його передали до відділку поліції в Тернополі, де він перебуває вже кілька днів.

Телеканал повідомляє, що затриманий оператор має 53 роки та брав участь у бойових діях як доброволець у 2022 році. Під час служби в Україні він отримав поранення. Редакція ORF підкреслює важливість дотримання стандартів безпеки та свободи роботи журналістів, що є важливою складовою на шляху України до вступу в Європейський Союз.

У відповідь на запит австрійського агентства APA Міністерство закордонних справ Австрії повідомило, що посольство в Києві одразу після арешту звернулося до МЗС України за роз’ясненнями. Крім того, підтримується зв’язок з адвокатом оператора та кореспондентом ORF.

«Австрія закликає до дотримання верховенства права. Однак, оскільки ця справа стосується громадянина України, можливості посольства щодо надання підтримки дуже обмежені», – заявили в МЗС.

“Погляд” звернувся за коментарем до Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та очікує на відповідь.