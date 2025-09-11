Тернопільська митниця забезпечила майже 5,5 мільярда гривень надходжень до бюджету 

За вісім місяців 2025 року Тернопільська митниця спрямувала до державного бюджету понад 5 мільярдів 383 мільйони гривень. Ця сума – результат митного оформлення зовнішньоекономічних операцій українського бізнесу та громадян. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 119,5 мільйона гривень, що свідчить про стабільне зростання та активність економіки. Зокрема, у серпні до держскарбниці адміністровано 667 мільйонів гривень.

«Ми ставимо перед собою завдання не лише контролювати, а й допомагати бізнесу працювати чесно та ефективно. Тернопільська митниця прагне бути партнером для підприємств, а зростання надходжень до бюджету – найкраще свідчення того, що такий підхід виправданий», – наголосив в.о. начальника Тернопільської митниці Юрій Мацібора.

До слова, основна частина платежів – це податок на додану вартість – понад 4,8 млрд гривень. Важливу частку склали також мито – 443,5 млн грн та акцизний податок – 137,5 млн гривень. Додатково державна скарбниця отримала ще майже 6 млн гривень інших надходжень. У середньому щодня митниця забезпечувала державу 36 мільйонами гривень.