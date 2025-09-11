19:21 | 11.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Тернопільська митниця забезпечила майже 5,5 мільярда гривень надходжень до бюджету 

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

За вісім місяців 2025 року Тернопільська митниця спрямувала до державного бюджету понад 5 мільярдів 383 мільйони гривень. Ця сума результат митного оформлення зовнішньоекономічних операцій українського бізнесу та громадян. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на         119,5 мільйона гривень, що свідчить про стабільне зростання та активність економіки. Зокрема, у серпні до держскарбниці адміністровано 667 мільйонів гривень. 

«Ми ставимо перед собою завдання не лише контролювати, а й допомагати бізнесу працювати чесно та ефективно. Тернопільська митниця прагне бути партнером для підприємств, а зростання надходжень до бюджету найкраще свідчення того, що такий підхід виправданий», наголосив в.о. начальника Тернопільської митниці Юрій Мацібора.

До слова, основна частина платежів це податок на додану вартість понад 4,8 млрд гривень. Важливу частку склали також мито 443,5 млн грн та акцизний податок 137,5 млн гривень. Додатково державна скарбниця отримала ще майже 6 млн гривень інших надходжень. У середньому щодня митниця забезпечувала державу 36 мільйонами гривень.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *