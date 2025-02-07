У Тернополі відроджують фестиваль “Гамселить”

ІХ Міжнародний фестиваль експериментальної музики та медіа-арту “Гамселить” пройде у Тернополі навесні.

Після п’яти років перерви фестиваль повертається в місто завдяки співпраці Мистецького об’єднання «Пінцет» та “Інституту міської культури”. “Гамселить” відбудеться за підтримки програми Британської ради “Підтримка культурної діяльності в Україні за участі Великої Британії”.

Вже в квітні до Тернополя приїдуть британські артисти – спільнота ІКLEKTIK, Tears|OV i Am not, які разом із польськими та українськими виконавцями забезпечать три дні музичної програми.

Також організатори готують тематичні лекції, відеоперформанси, відео та радіотрансляції, а ще – унікальну майстерку по роботі з просторовим звуком. Лише тут тернополяни та гості міста зможуть прожити акустичний досвід слухання 12-ти канальних композицій.

“Гамселить” – один з найбільших альтернативних фестивалів України, що з 2012 р. щорічно проводився у Тернополі, традиційно – у закинутих і андеґраундних локаціях. Фестиваль здобув статус міжнародного, залучивши в лайнап артистів з Польщі та Литви, згодом на його сцені з’явилися музиканти-новатори зі Швейцарії, Чехії, Іспанії (Каталонія) та інших країн. Швидко додався і візуальний компонент – виставки медіа-арту.

І ось, навесні 2025р. Тернопіль знову “Гамселить”! Традиційно яскраво і круто.