«Шахед» на даху …Lexus! Поліція вилучила БПЛА, який перевозив киянин…
Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.
Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився БПЛА типу «Shahed» із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян.
Власник транспортного засобу — 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею.
Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події.