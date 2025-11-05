«Шахед» на даху …Lexus! Поліція вилучила БПЛА, який перевозив киянин…

Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.

Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився БПЛА типу «Shahed» із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян.

Власник транспортного засобу — 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею.

Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події.