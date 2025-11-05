17:24 | 5.11.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

«Шахед» на даху …Lexus! Поліція вилучила БПЛА, який перевозив киянин…

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.
Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився БПЛА типу «Shahed» із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян.
Власник транспортного засобу — 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею.

Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *